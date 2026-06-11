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11 de junho de 2026 às 20:30

“Há uma razão para ter sido impedido”: EUA defendem exclusão de árbitro somali do Mundial

O secretário da Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, defendeu, esta quinta-feira, a decisão de impedir a entrada do árbitro somali Omar Artan, afastado do Mundial após ser considerado inadmissível pelas autoridades norte-americanas.

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