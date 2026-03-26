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26 de março de 2026 às 11:16

Há mais de um milhão de pessoas deslocadas da guerra a viver na capital libanesa

O enviado especial do NOW em Beirute, Alfredo Leite, esteve junto de libaneses que vivem agora em condições desumanas.

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