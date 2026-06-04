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04 de junho de 2026 às 13:40

Guia de escalada desaparecido há uma semana encontrado a rastejar até um acampamento no Evereste

Uma semana após ter desaparecido durante a descida da montanha mais alta do mundo, o guia Dawa Sherpa foi resgatado.

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