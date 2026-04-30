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30 de abril de 2026 às 17:50

Guardia Civil partilha imagens de perseguição a alta velocidade no mar que levou à apreensão de quatro toneladas de haxixe

A Guardia Civil apreendeu cerca de quatro toneladas de haxixe e deteve quatro pessoas após uma perseguição ao largo de Punta Umbría, em Espanha. Os suspeitos tentaram fugir mas acabaram intercetados pelas autoridades.

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