04 de março de 2026 às 15:23

Gonçalo M. Tavares distinguido com prémio Formentor das Letras 2026. "É muito interessante para a língua portuguesa"

O escritor português Gonçalo M. Tavares venceu a edição de 2026 do Prémio Formentor das Letras, atribuído pela fundação espanhola Formentor e dotado de 50 mil euros. "É uma grande honra", afirma. É a primeira vez que um autor português recebe a distinção, considerada uma antesala para o Nobel da Literatura.

