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06 de junho de 2026 às 17:45

Nove mortos em novos ataques israelitas no sul do Líbano apesar do cessar-fogo

Pelo menos nove pessoas morreram, este sábado, na sequência de ataques aéreos israelitas no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor. As autoridades locais e o exército do Líbano acusam Israel de violar o acordo e de agravar a instabilidade na região.

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