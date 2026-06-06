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06 de junho de 2026 às 17:30

“Dignidade humana continua a ser violada quando se alimentam divisões”: Leão XIV pede fim da polarização política

Durante um discurso em Madrid, o Sumo Pontífice advertiu contra o uso de discursos simplistas e polarizadores na política contemporânea, apelando a uma cultura de diálogo e de reconhecimento da complexidade social.

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