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27 de maio de 2026 às 19:31

Frederico Varandas: "Sporting perdeu a final da Taça porque, simplesmente, não competiu"

O Presidente do Sporting deixou duras críticas aos jogadores do Sporting pelo seu rendimento na final da Taça de Portugal, onde os leões foram derrotados pelo Torreense.

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