Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de maio de 2026 às 21:13

Frederico Varandas: "Até 2018 o Sporting era clube de Liga Europa e agora é clube de Liga dos Campeões"

Frederico Varandas considera que o Sporting, ao garantir o apuramento para a Liga dos Campeões, cumpriu o "objetivo mínimo" para esta temporada, salientando que as cinco presenças na Champions nos últimos sete anos mostram que o clube pertence à elite europeia.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30