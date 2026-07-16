"Deslocou-se três vezes para ver o Mundial enquanto o País ardia": André Ventura

A intervenção do presidente do Chega terminou com uma avaliação ao Executivo da AD: "isto é um Governo em degradação acelerada. É um Governo em decomposição acelerada."

Durante o debate do Estado da Nação, André Ventura criticou o primeiro-ministro pelas suas ausências em momentos críticos para Portugal. O deputado destacou as viagens do chefe de Governo aos Estados Unidos da América para assistir ao Mundial 2026, numa altura em que o País enfrentava graves incêndios florestais, afirmando: "poucos primeiros-ministros, penso que [este foi] o único da Europa e do mundo, que se deslocou três vezes para o Mundial de futebol, enquanto o País ardia."

Além disso, André Ventura apontou o caos nos exames nacionais e acusou o ministro da Administração Interna de intimidar jornalistas e deputados da oposição, questionando diretamente se o primeiro-ministro mantém a confiança no seu governante.

André Ventura abordou ainda os problemas no setor da saúde, referindo o aumento do número de utentes sem médico de família para 1,67 milhões e os atrasos nas consultas de oncologia, onde 65% dos utentes ultrapassam o tempo máximo de espera.

A intervenção do presidente do Chega terminou com uma avaliação ao Executivo da AD: "isto é um Governo em degradação acelerada. É um Governo em decomposição acelerada."