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27 de maio de 2026 às 09:49

"Foi bom, foi giro, mas gosto mais do Sporting": Fã reage ao concerto de Bad Bunny em Lisboa

Artista porto-riquenho atuou pela primeira vez em Portugal, esta terça-feira, no Estádio da Luz.

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