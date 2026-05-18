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18 de maio de 2026 às 16:30

Flores, planetas e até extraterrestres transformam bairro de luxo de Londres em cenário “fora deste mundo”

O bairro de Chelsea, em Londres, Reino Unido, foi transformado numa enorme exposição floral ao ar livre no âmbito do festival ‘Chelsea in Bloom’. Instalações inspiradas no espaço, animais e planetas decoram ruas, lojas e praças da cidade antes do arranque do evento ‘Chelsea Flower Show’, que decorre até 24 de maio.

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