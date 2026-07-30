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30 de julho de 2026 às 12:43

Filme da Semana | 'Her Private Hell' e o regresso de Winding Refn

Dez anos depois do seu último filme, o realizador de 'Drive' e 'Pusher' regressa com um filme que combina visuais estilizados e um futuro distópico, com Sophie Thatcher e Charles Melton nos papéis principais.

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