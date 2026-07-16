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16 de julho de 2026 às 17:12

Filme da Semana | 'A Odisseia' de Christopher Nolan

Sempre atrás de projetos megalómanos, o realizador de 'O Cavaleiro das Trevas', 'Oppenheimer' e 'Inception' debruça-se sobre uma das maiores histórias de sempre, com um elenco de luxo encabeçado por Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland.

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