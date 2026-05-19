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19 de maio de 2026 às 19:33

Filho do fundador da Mango detido por suspeitas de envolvimento na morte do pai

A polícia espanhola deteve Jonathan Andic por suspeitas de envolvimento na morte do pai, Isak Andic, fundador da marca Mango. O empresário morreu após cair de uma falésia com cerca de 150 metros de altura, durante uma caminhada perto de Barcelona, em 2024.

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