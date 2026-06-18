Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de junho de 2026 às 17:00

Adolescente morre após ser atirado de charrete no Central Park em Nova Iorque

Um jovem de 18 anos morreu, esta quarta-feira, após cair de uma charrete puxada a cavalos no Central Park em Nova Iorque, EUA. O acidente aconteceu quando um dos cavalos se soltou e fugiu.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30