Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de junho de 2026 às 16:26

Oito filmes e documentários para ver durante o Mundial 2026

Num mês em que se respira futebol, sugerimos-lhe oito filmes e documentários para ver nos intervalos entre jogos.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30