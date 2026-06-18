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18 de junho de 2026 às 20:07

Realeza e Hollywood cruzam-se no terceiro dia do Royal Ascot

O ator norte-americano Stanley Tucci foi uma das surpresas do terceiro dia do Royal Ascot, ao integrar a tradicional procissão real ao lado de membros da família real britânica, incluindo o rei Carlos III e a rainha Camila.

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