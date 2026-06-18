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18 de junho de 2026 às 18:07

Movimento Armilar Lusitano "tinha uma lista chamada lista dos indesejáveis", revela Carlos Rodrigues Lima

O grande repórter Carlos Rodrigues de Lima revelou na NOW pormenores sobre os planos do Movimento Armilar Lusitano contra o primeiro-ministro Luís Montenegro. O jornalista afirmou que "no que diz respeito a Montenegro, os elementos do grupo chegaram a trocar mensagens e a falar sobre uma ação concreta". O grupo neonazi, que tinha uma "lista dos indesejáveis", chegou a equacionar o sequestro do governante ou o lançamento de uma granada contra a sua residência.

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