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18 de junho de 2026 às 16:00

Adeptos colombianos em festa celebram vitória sobre o Uzbequistão na Cidade do México

Centenas de adeptos colombianos juntaram-se, esta quarta-feira, no monumento à Independência, no centro da Cidade do México, para celebrar a vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão, por 3-1, no jogo de estreia no Mundial de Futebol.

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