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02 de junho de 2026 às 18:30

FIFA apresenta centro de transmissões que será o “cérebro” do Mundial de 2026

A FIFA inaugurou em Dallas, nos Estados Unidos, o Centro Internacional de Transmissão do Mundial de 2026, esta segunda-feira. A infraestrutura vai coordenar as transmissões televisivas e operações tecnológicas do torneio, incluindo o VAR, repetições e conteúdos enviados para todo o mundo.

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