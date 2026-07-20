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20 de julho de 2026 às 12:00

"Fiesta roja" em Times Square para celebrar vitória da Espanha no Mundial'2026

Os adeptos da seleção espanhola encheram a Times Square, no coração de Nova Iorque, EUA, para celebrar a vitória da Espanha no Mundial de Futebol. A "La Roja" venceu a Argentina por 1-0, este domingo, sagrando-se campeã do mundo pela segunda vez.

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