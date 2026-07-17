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17 de julho de 2026 às 11:34

Fez um exame nacional e não concorda com a nota que lhe foi atribuída? Saiba como pedir a revisão

Os resultados dos exames nacionais serão afixados ao final desta tarde, confirmou o ministro da Educação esta manhã, e espera-se um aumento dos pedidos de revisão de prova devido aos sucessivos problemas detetados durante a correção. Todos os alunos podem pedir a reapreciação, mas os prazos são apertados. Saiba tudo aqui.

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