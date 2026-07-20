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20 de julho de 2026 às 08:00CM

Festejos no Terreiro do Paço obrigam a intervenção policial. Adeptos argentinos entram em confronto com espanhóis

Autoridades foram obrigadas a desmobilizar os adeptos após a vitória de Espanha frente à Argentina. Festejos foram interrrompidos na Fan Zone em Lisboa.

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