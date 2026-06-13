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13 de junho de 2026 às 13:30

Festa em Sarajevo após empate da Bósnia na estreia no Mundial

Centenas de adeptos celebraram nas ruas de Sarajevo, esta sexta-feira, o empate da Bósnia-Herzegovina frente ao Canadá no jogo de estreia da seleção no Mundial. A equipa balcânica participa apenas pela segunda vez na história da competição e conquistou um ponto diante de um dos países anfitriões.

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