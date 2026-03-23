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23 de março de 2026 às 07:59

Farioli nega autoestrada para o título: "Todos os jogos têm certas dificuldades"

Apesar de a vitória sobre o Sp. Braga ser "um resultado muito importante" para o FC Porto, Francesco Farioli negou que o triunfo se traduzisse numa autoestrada para o título de campeão.

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