Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de junho de 2026 às 18:17

Família real britânica reunida no casamento de Peter Phillips

O casamento de Peter Phillips - o filho da princesa Ana com o seu primeiro marido, Mark Phillips - transformou a pequena localidade de Kemble num ponto de encontro da realeza britânica. Entre os convidados estiveram o tio do noivo, o rei Carlos III, a rainha Camila, o príncipe William e Kate Middleton, numa das maiores reuniões familiares dos últimos meses.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30