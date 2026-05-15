Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de maio de 2026 às 22:59

Explosão em serraria faz vários feridos nos EUA

Um incêndio seguido de uma explosão destruiu uma serraria no estado do Maine, nos EUA. Várias pessoas ficaram feridas, incluindo bombeiros que estavam no local.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30