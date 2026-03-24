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24 de março de 2026 às 13:00

Explosão em refinaria no Texas obriga residentes a permanecerem a casa

Uma explosão numa refinaria na cidade de Port Arthur que ocorreu esta segunda-feira obrigou as autoridades a ordenarem os residentes a ficarem nas habitações.

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