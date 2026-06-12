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12 de junho de 2026 às 07:20

Explosão de alegria em Garibaldi após segundo golo do México no jogo inaugural do Mundial contra a África do Sul

O segundo golo do México frente à África do Sul foi celebrado com euforia por centenas de adeptos reunidos na emblemática Praça Garibaldi, na Cidade do México, esta quinta-feira.

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