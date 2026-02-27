Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 15:35

Explicador: Por que razão a Netflix desistiu da compra da Warner Bros?

A Paramount Skydance e a Netflix estavam a disputar a compra da histórica empresa de Hollywood, dona da plataforma HBO e de franquias como Harry Potter e Game of Thrones. Este promete ser um dos maiores negócios de sempre no entretenimento, superior a 100 mil milhões de dólares.

