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30 de maio de 2026 às 16:42

Rei de Espanha participa na parada militar anual do Dia das Forças Armadas

A parada militar do Dia das Forças Armadas decorreu este sábado, em Vigo, Espanha. A cerimónia contou com a presença do rei Felipe VI, da rainha Letícia e da princesa Leonor.

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