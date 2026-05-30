Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de maio de 2026 às 17:40

Imagens mostram ataque dos EUA a alegada embarcação de droga no Oceano Pacífico

As autoridades dos EUA divulgaram imagens de um novo ataque a uma alegada embarcação de tráfico de droga no Oceano Pacífico. Três pessoas morreram.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30