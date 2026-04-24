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24 de abril de 2026 às 07:24

Exclusivo Now: Elevador da Graça pode reabrir a 30 de abril se obtiver aprovação do IMT

Sete meses após a tragédia com o elevador da Glória, em Lisboa, o processo de reativação dos ascensores e funiculares da cidade continua em curso. Durante a estreia do seu espaço semanal de comentário no NOW, Carlos Moedas revelou que o elevador da Graça poderá voltar a funcionar no dia 30 de abril, afirmando: 'Precisamos do visto do IMT', explicando que a decisão não depende exclusivamente da sua tutela. Já o elevador de Santa Justa será o próximo a ser avaliado, com a expetativa de que possa reabrir até ao verão.

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