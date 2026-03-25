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25 de março de 2026 às 21:52

Ex-enfermeira torna-se a primeira mulher a liderar a Igreja de Inglaterra

A ex-enfermeira Sarah Mullally tornou-se a primeira mulher a liderar a Igreja de Inglaterra, assumindo oficialmente funções como arcebispa de Canterbury num momento histórico para a instituição.

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