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17 de julho de 2026 às 11:01

EUA revelam imagens de ataques ao Irão pela sexta noite consecutiva

As Forças Armadas dos EUA informaram, na madrugada desta sexta-feira, que encerraram a mais recente onda de ataques aéreos contra o Irão. Segundo os EUA, nos últimos ataques foram atingidos dezenas de alvos.

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