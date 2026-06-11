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11 de junho de 2026 às 12:00

EUA lançam nova vaga de ataques contra o Irão

Os Estados Unidos lançaram uma nova vaga de ataques aéreos contra o Irão na madrugada desta quinta-feira, depois de Donald Trump ter avisado que Teerão iria “pagar o preço” pelo impasse nas negociações. As imagens divulgadas pela Marinha norte-americana mostram o lançamento de mísseis Tomahawk contra alvos iranianos.

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