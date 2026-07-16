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16 de julho de 2026 às 11:04

EUA divulgam imagens de ataques aéreos a vários alvos no Irão

As Forças Armadas dos EUA revelaram, esta quinta-feira, novas imagens de ataques a alvos iranianos e avançaram que esta onda de ataques aéreos contra o Irão está encerrada.

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