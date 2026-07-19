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19 de julho de 2026 às 13:20

EUA divulgam imagens da mais recente vaga de ataques aéreos contra infraestruturas militares no Irão

As forças armadas norte-americanas divulgaram, este sábado, imagens da mais recente vaga de ataques contra alvos militares no Irão, incluindo bases de mísseis, drones e sistemas de vigilância e defesa aérea.

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