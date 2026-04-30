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30 de abril de 2026 às 14:30

EUA avançam com plano para enviar humanos à Lua até 2027

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta quarta-feira, que os EUA têm uma “boa hipótese” de voltar ao satélite natural da Terra, destacando os avanços do programa Artemis. O administrador da NASA, Jared Isaacman, revelou que existe “um plano exequível para regressar à Lua”, com o programa Artemis a avançar dentro do calendário previsto.

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