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11 de junho de 2026 às 15:00

EUA atingem petroleiro suspeito de tentar furar bloqueio aos portos iranianos

Os Estados Unidos anunciaram ter atingido um petroleiro no Golfo de Omã, depois de a embarcação alegadamente ter tentado violar o bloqueio norte-americano aos portos iranianos. Segundo o exército dos EUA, a operação foi realizada com mísseis Hellfire disparados contra a casa das máquinas do navio.

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