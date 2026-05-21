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21 de maio de 2026 às 11:21

EUA abordam petroleiro iraniano suspeito de tentar violar bloqueio naval no Golfo de Omã

As forças armadas norte-americanas anunciaram, esta quarta-feira, que abordaram um petroleiro com bandeira iraniana no Golfo de Omã, por suspeitas de tentar violar o bloqueio marítimo imposto pelos EUA.

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