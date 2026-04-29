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29 de abril de 2026 às 19:31

"Estou zangado, chocado e enojado.”: presidente da Câmara de Londres reage a ataque com faca contra dois homens judeus

O presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, reagiu ao ataque com faca que feriu dois homens judeus, esta quarta-feira, defendendo um reforço da presença policial para proteger a comunidade. A polícia britânica classificou o incidente como um ato de terrorismo e deteve um suspeito por tentativa de homicídio.

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