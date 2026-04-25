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25 de abril de 2026 às 13:38

"Este meio século de liberdade foi o melhor período da história de Portugal", afirma Fabian Figueiredo

Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda, garante que "este meio século de liberdade foi o melhor período da história de Portugal". "São os indicadores sociais que o dizem, não é opinião. A ordem da ditadura era a ordem do medo e o medo não paga salários nem ensina ninguém a ler", garantiu nas comemorações dos 52 anos do 25 de Abril este sábado, na AR.

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