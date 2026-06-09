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09 de junho de 2026 às 07:30

Estádio do Real Madrid transforma-se em palco para audiência do Papa Leão XIV

Milhares de católicos participaram num encontro com o Papa Leão XIV no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, durante a visita apostólica do pontífice a Espanha, marcada por mensagens de unidade, fé e paz.

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