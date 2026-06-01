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01 de junho de 2026 às 12:00

“Esta equipa do PSG é a melhor da Europa”: Macron felicita vencedores da Liga dos Campeões em Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu a equipa do Paris Saint-Germain no Palácio do Eliseu, este domingo, após a conquista da Liga dos Campeões, elogiando a equipa como “a melhor da Europa”. Recorde-se que João Neves, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos fazem parte do quarteto luso do PSG.

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