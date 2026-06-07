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07 de junho de 2026 às 15:15

"Esta é a juventude do Papa": multidão aplaude Leão XIV à chegada para missa celebrada no centro de Madrid

O Papa leão XIV presidiu, este domingo, a uma missa em Madrid que reuniu mais de um milhão de fiés. A celebração coincidiu com a festa católica de Corpus Domini.

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