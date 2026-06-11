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11 de junho de 2026 às 11:00

Espetáculo de luz e fogo de artifício assinala bênção de nova torre da Sagrada Família

O Papa Leão XIV inaugurou esta quarta-feira a torre de Jesus Cristo da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona. A cerimónia ficou marcada por um espetáculo de luzes, fogo de artifício e música para assinalar também o centenário da morte do arquiteto Antoni Gaudí.

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