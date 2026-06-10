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10 de junho de 2026 às 16:00

“Esperamos que a reputação de Omar seja limpa”: Federação somali lamenta exclusão de árbitro impedido do Mundial

A Federação Somali de Futebol lamentou, esta terça-feira, a exclusão de Omar Artan do Mundial, depois do árbitro ter sido impedido de entrar nos EUA. Artan seria o primeiro somali de sempre a arbitrar uma competição deste nível, numa decisão que, segundo responsáveis do futebol do país, afeta " não só a comunidade futebolística, mas também os somalis em geral”.

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