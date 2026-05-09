Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de maio de 2026 às 16:30

Equipas de resgate encontram corpo após erupção de vulcão na Indonésia

As equipas de resgate encontraram um corpo após a erupção de um vulcão na Indonésia, enquanto continuam as buscas por dois caminhantes desaparecidos na montanha.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30